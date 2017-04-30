كوريا الشمالية تهدد إسرائيل بـ”عقاب لا يرحم”

وجهت كوريا الشمالية، مساء أمس السبت 29 أبريل/نيسان، تهديدات شديدة اللهجة إلى إسرائيل، عقب هجوم وزير دفاعها، أفيغدور ليبرمان، على بيونغ يانغ.

ونشرت وزارة خارجية كوريا الشمالية بيانا رسميا عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، هددت فيه إسرائيل بما وصفته بـ”عقاب لا يرحم”.

وقالت بيونغ يانغ في بيانها: “إسرائيل دولة تشكل عائقا في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل مناطق عربية، وتنفذ جرائم ضد الإنسانية”.

وتابعت قائلة “وجهة نظر كوريا الشمالية، دوما تقوم على العدالة والسلام، لذلك موقفنا واضح تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هو أن الفلسطينيين على حق في نضالهم لنيل حقوقهم في الأراضي المحتلة، وإقامة دولتهم الخاصة بهم”.

وكان ليبرمان قد وجه انتقادات لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في مقابلة قبل أيام، ووصفه بأنه حليف للرئيس السوري بشار الأسد، ووصف قادة كوريا الشمالية وإيران وسوريا وحزب الله بـ”المتطرفين والمجانين” الذين هدفهم هو “تقويض الاستقرار في العالم”.

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