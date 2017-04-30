الجيش السوري يفتك بداعش في دير الزور

شن سلاح الجو السوري صباح اليوم الأحد 30-4-2017 عدة غارات جوية استهدف من خلالها مواقع وتحركات مسلحي داعش بعدة مناطق في دير الزور وريفها.

وذكر مصدر ميداني أن الجيش السوري استهدف مواقع وتحركات مسلحي تنظيم داعش في “تلة 17″ و”تلة علوش” و”جبال ثردة” و”شركة الكهرباء” و”المهندسين” و”سرية جنيد” على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور محققاً إصابات مؤكدة في صفوف مسلحي التنظيم.

كما أكد مصدر عسكري مقتل 12 مسلحاً من تنظيم داعش وتدمير عربة مزودة برشاش أثناء محاولة مجموعات من التنظيم التسلل على اتجاه السرير النهري بدير الزور، بالإضافة للقضاء على 7 إرهابيين وتدمير عربة مزودة برشاش و3 دشم بمن فيها من إرهابيين في قطاع البانوراما على الاتجاه الغربي، وعلى الاتجاه الشرقي تم تفجير نفق بطول 50 متر أمام المكاتب في حي الصناعة ما أدى إلى مقتل إرهابيين وقطع إمكانية تسلل العربات المفخخة إلى المنطقة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

