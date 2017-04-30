البابا مستعد لاستقبال أي رئيس

أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس استعداده للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال في حديث للصحفيين في الطائرة من القاهرة إلى الفاتيكان: “مستعد لاستقبال رئيس أي دولة يطلب الخلوة معي”.

وفي وقت سابق ذكرت الأنباء أن ترامب سيزور صقلية حيث ستعقد القمة السنوية لمجموعة الدول السبع الكبرى خلال 26-27 مايو المقبل.

ولم يحدد البيت الأبيض خلال ذلك هل سيتوقف ترامب في روما للقاء البابا أم لا.

وتطرق البابا فرنسيس خلال حديثه أيضا للوضع حول كوريا الشمالية وقال إنه في غاية التوتر حاليا ونوه بأن الحرب الكبيرة اليوم يمكن أن تدمر قسما كبيرا من البشرية وشدد على ضرورة وجود دولة ثالثة تلعب دور الوسيط في تسوية الخلافات بين واشنطن وبيونغ يانغ. ومن بين الدول الممكنة لهذا الدور ذكر البابا النرويج “المستعدة دائما للمساعدة”.

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