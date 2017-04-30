قبل أشهر من الانتخابات الألمانية.. ماذا كشفت استطلاعات الرأي ؟

كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة “فيلت إم زونتاج” نتائجه، اليوم الأحد، أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، يتقدم بفارق سبع نقاط عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي قبل خمسة أشهر من الانتخابات المقررة في 24 أيلول.

الاستطلاع، والذي أجراه معهد إمنيد، أوضح أن المحافظين والاتحاد الاجتماعي المسيحي شريكهم في الائتلاف سيحصلون على 36 بالمائة من الأصوات إذا أجريت الانتخابات، يوم الأحد، دون تغيير عن نتيجة استطلاع مشابه أجراه المعهد لصحيفة “فيلت إم زونتاج” قبل أسبوع.

لكن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه مرشحه لمنصب المستشار الألماني، مارتين شولتس، واصل تراجعه وفقد نقطتين مائويتين خلال هذا الأسبوع ليحصل على 29 بالمائة.

وكان ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي يتمتع بتقدم مريح في نتائج استطلاعات الرأي، إلى أن تم ترشيح شولتس في مطلع عام 2017 ورفع الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى مستوى هذا الائتلاف ذاته.

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