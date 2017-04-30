أهالي الغوطة الشرقية يحددون موقفهم من جيش الإسلام

كذّب أهالي الغوطة الشرقية لدمشق في بيان لهم “جيش الاسلام” وقالوا” أن الرتل الذي زعم “جيش الاسلام” انه تعرض لاعتداء من مسلحي “هيئة تحرير الشام” أو النصرة سابقاً لدى توجهه إلى حي القابون عارٍ عن الصحة، لأن هذا الرتل نفسه هو من قام بمحاصرة “مقرات هيئة تحرير الشام” في الغوطة وبدأ “سفك الدماء” من دون أن يُفرق بين مسلح ومدني.

وأكد الاهالي أن الذي حصل في الغوطة الشرقية خلال اليومين الماضيين هو “أمر مدبر” من قبل “جيش الإسلام” بـ “أوامر خارجية” لإرضاء الداعمين.

واشار الاهالي الى عدم وجود أي حواجز لـ “النصرة” داخل الغوطة الشرقية.

كما دعا بيان الأهالي الفصائل المسلحة التي اتخذت موقف “الحياد السلبي” من الاقتتال الحاصل الى النزول إلى الشارع للفصل بين المتنازعين ووقف الاقتتال، والى “حلّ جميع الفصائل المسلحة المتواجدة في الغوطة الشرقية لنفسها وتشكيل فصيل واحد”.

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