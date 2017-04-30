لوبان عن ماكرون: أصبح مضطربا وعدوانيا

أكدت المرشحة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان في مقابلة مع صحيفة باريزيان أن منافسها زعيم حركة “إلى الأمام” إيمانويل ماكرون يعتقد أنها يمكن أن تفوز في الجولة الثانية.

وقالت:” أجل أعتقد أنه يفكر بهذا الشكل ولذلك نرى الارتعاش والعدوانية تسيطر عليه وعلى أصدقائه الفنانين في الأيام الأخيرة” .

ولفتت لوبان كذلك إلى أنها توافق على الرؤية المتعلقة باستقلال البلاد وحماية شعبها مع زعيم حزب “انهضي يا فرنسا” نيكولا ديوبون إينيام الذي أعلنت يوم أمس عن تشكيل تحالف معه. ووعدت لوبان بأنها ستقترحه كرئيس للوزراء في حال فازت في الجولة الثانية.

ونوهت بأنها تحالفت مع زعيم “انهضي يا فرنسا” لمواجهة المرشح الذي يدافع عن المصالح الخاصة والمالية والفئوية وقد دخل التنافس السياسي ليس من أجل خدمة فرنسا بل بهدف السماح لنفسه ولأصدقائه باستغلال فرنسا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

