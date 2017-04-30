رئيس أوكرانيا يسحب الجنسية من نائب والسبب

أكد النائب الأوكراني المتطرف أوليغ لياشكو على صفحته في “فيسبوك” أن رئيس البلاد بيترو بوروشينكو قد حرم النائب أندريه أرتيومينكو الجنسية الأوكرانية لمخالفته قانون الجنسية الأوكراني.

ولفت لياشكو صاحب نبأ الحرمان هذا، إلى أن سحب الجنسية من أرتيومينكو كان أول سابقة من نوعها منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي قبل 26 عاما.

وأعاد لياشكو إلى الأذهان أن قانون الجنسية الأوكراني يحظر على المواطنين حمل جنسية بلد أجنبي قبل التخلي عن الجنسية الأوكرانية، وأن الرئيس بوروشينكو استند في قراره كذلك قبل حرمان أرتيومينكو إلى أن الأخير أقر أمام النيابة العامة في جمهورية القرم /قبل عودتها إلى روسيا/، بأنه يحمل الجنسية الكندية منذ 2005، الأمر الذي يسحب منه جنسية أوكرانيا تلقائيا”.

وأوضح لياشكو، أن مجلس النواب الأوكراني “الرادا العليا” سوف يصوت في جلسته العامة في الـ16 من مايو على قرار حجب الحصانة عن أرتيومينكو وفصله من المجلس.

وأكد لياشكو في ختام ما دونه أنه سوف يطالب وفريقه في مجلس النواب بسحب الجنسية من جميع أعضاء “الرادا العليا” الذين يثبت تمتعهم بجنسية بلد أجنبي.

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