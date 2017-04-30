بشرط.. “إسرائيل” تفتح باب المفاوضات مع المضربين عن الطعام

أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الأحد 30 نيسان 2017، إن بوادر بدأت منذ يوم أمس، لفتح باب المفاوضات بين إدارة السجون والمعتقلين.

اللجنة وفي بيان صحفي، وصل الأناضول نسخة منه، أوضحت أن إدارة السجون تشترط إتمام عملية المفاوضات بدون قائد الإضراب، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” مروان البرغوثي.

وأشارت اللجنة إلى أن مصلحة السجون تواصل عملية النقل بحق قيادة الإضراب.

من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في ذات البيان: “إن على السلطات الإسرائيلية التعامل مباشرة مع قائد الإضراب مروان البرغوثي، لتنخرط بقية اللجان في عملية التفاوض حتى بلورة صيغة تستند إلى الإقرار بحقوق الأسرى المُعلن عنها”.

ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ 17 نيسان الجاري، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل منذ 2002.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

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