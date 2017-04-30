مواقع جديدة للجيش السوري في ريف حمص

واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في مطاردة تنظيم داعش الإرهابي بريف حمص الشرقي وسيطر على عدة مواقع جديدة.

حيث أكد مصدر عسكري سيطرة الجيش السوري على مناطق رجم القصر – الرجم العالي – رجم درغام – تلة المدراجة – تلة الإعلام الغربية – تلة التركس – محطة اتصالات شاعر – معمل شاعر – قارة الباك – جبل ثنيات الرز – الآبار: 103- 108 – 110- 112 وحتى مسافة قريبة من البئر الأساسي لحقل الشاعر 105، كما قضى على أعداد كبيرة من الإرهابيين ودمر عشرات آليات الدفع الرباعي والمزودة برشاشات.

وكان الجيش السوري والحلفاء قد بدؤوا عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش بريف حمص الشرقي باتجاه جبال الشومرية وعقيربات.

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