ما هي آخر التطورات الميدانية في اليمن.. ؟

أكد مصدر عسكري يمني مقتل وجرح العديد من قوات الرئيس هادي، بالإضافة إلى اغتنام عتاد عسكري لهم خلال اقتحام الجيش واللجان لمواقعهم الواقعة غربي تلال صِفر الحنايا، في عملية مباغتة فجر اليوم الأحد بمديرية المتون شمالي محافظة الجوف شرق اليمن.

وفي محافظة تعز قتل وجرح عدد من قوات هادي والتحالف السعودي، بقصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم وخيامهم في الساحل الغربي بمنطقة يَخْتُل شمالي مديرية المَخَا غرب المحافظة، يأتي ذلك فيما تجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة أخرى، في محيط معسكر الدفاع الجوي، بالترافق مع قصف مدفعي متبادل بين طرفي القتال في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي للمدينة جنوب اليمن.

و قتل 4 عناصر من قوات الرئيس هادي خلال مواجهات مع الجيش واللجان في مديرية صِرواح غربي مدينة مأرب، فيما استهدفت طائرة بدون طيار أميركية سيارة بجانب منزل يأوي 4 عناصر من تنظيم القاعدة بمنطقة الكسارة في مديرية الجوبة شمالي شرق المحافظة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الغارة قد أضرت بعناصر التنظيم المتواجدين المنزل أم لا.

هذا وأسقط الجيش واللجان طائرة بدون طيار للتحالف السعودي جنوبي صحراء ميدي الحدودية مع السعودية في محافظة حَجة غرب اليمن.

وفي ما وراء الحدود اليمنية، فقد قتل وجرح العديد من الجنود في صفوف الجيش السعودي جراء قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف آلياتهم في موقع الشانِق العسكري، في ظل قصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مرابض مدفعية الجيش السعودي شرقي قرية القِفل، وموقعي الكُرس وجوبح في جيزان السعودية، بالتزامن مع قصف صاروخي سعودي على مناطق متفرقة في مديرية رازِح الحدودية بمحافظة صعدة اليمنية.

إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش واللجان، تجمعات القوات السعودية والرئيس هادي في تلة سلاطِح شرقي منفذ الخضراء بنجران السعودية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

