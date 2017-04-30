هجوم مسلح في اسطنبول وهذا ما حصل ؟

نفذ مسلحون مجهولون، مساء أمس السبت، هجوما مسلحا في أحد شوارع مدينة أسطنبول التركية، مما أدى إلى مقتل رجل أعمل كويتي ومعارض إيراني.

هذا وكان رجل الأعمال الكويتي برفقة صديقه الإيراني، عندما اعترض مجهولون السيارة التي يستقلانها، وقامو بفتح النار، حيث يدعى رجل الأعمال الكويتي متعب الشلاحي والمعارض الإيراني سعيد كريمان، حسب وسائل إعلام.

هذا وقد أدى حادث إطلاق النار أدى إلى مقتل كريمان توفي مباشرة، بينما توفي الشلاحي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

يذكر أن الشلاحي أصيب بـ3 طلقات نارية، بينما كريمان أصيب بـ27 طلقة.

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