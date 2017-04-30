الإعدام لقياديين في “الإخوان” بمصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بإعدام القيادي الإخواني وجدي غنيم واثنين آخرين في القضية المعروفة باسم “خلية وجدي غنيم”.

مصادر إعلامية أكدت أن المحكمة قضت بإعدام غنيم واثنين آخرين والسجن المؤبد لخمسة متهمين.

هذا، وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إحالة أوراق 3 متهمين من الإخوان بينهم غنيم إلى مفتى الديار المصرية تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لأفراد الخلية تهما بإنشاء وتأسس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجه الادعاء للمتهمين تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والدعوة إلى تكفير الحاكم والخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة.

ومن بين التهم الموجهة لأفراد الخلية أيضا، الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم.

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