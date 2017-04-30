إطلاق قمر اصطناعي للاستخبارات الأميركية

في خطوة هي الأولى من نوعها تطلق شركة الصناعات الفضائية الأميركية “سبيس إكس” اليوم صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا تابعا للاستخبارات الأمريكية.

ويطلق القمر الاصطناعي على متن الصاروخ فالكون-9 من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية، حيث من المقرر أن تجري العملية بين الـ 7 و9 صباحا بالتوقيت المحلي (بين الـ 11 و13 بتوقيت غرينيتش).

ويرى المراقبون أن “إطلاق هذا القمر ونجاحه بمهمته سيفتح أبوابا واسعة لتوقيع عقود رابحة جديدة في مجال الأمن القومي، وبهذه الخطوة تكون شركة سبيس إكس أول شركة تقوم بإرسال أقمار اصطناعية للأهداف العسكرية الأميركية بعد شركة United Launch Alliance الخاصة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

