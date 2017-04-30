جيش الإسلام يخطب ود فيلق الرحمن ضد النصرة

وجدت ميليشيا “جيش الإسلام” نفسها وحيدة بعد قيام أهالي الغوطة الشرقية بدمشق بالاحتجاج على سلوكها الاخير ضد النصرة وفيلق الرحمن فقام جيش الاسلام بإرسال رسالة إلى ميليشيا “فيلق الرحمن”، أكد فيها أنه عقد العزم على حل “هيئة تحرير الشام” أو النصرة سابقاً في الغوطة الشرقية.

وبحسب موقع عنب بلدي المعارض فقد جاء في الرسالة “إخواننا في فيلق الرحمن قادة ومجاهدين، إننا وإياكم إخوة في الآلام وشركاء في الثورة”.

وتستمر الاشتباكات في الغوطة لليوم الثالث على التوالي، وسط اتهامات تكيلها الفصائل لبعضها، بالمسؤولية عن المعارك الدامية التي قتل خلالها عشرات المقاتلين وبعض المدنيين.

الرسالة تحدثت عن نية “جيش الاسلام”، تقديم “متزعمي الهيئة للقضاء، في سبيل إنهاء “الفكر الدخيل” الذي جر على “ثورتنا” الويلات، وسبب لها الكثير من الخسائر، وأدخلها في أتون الصراعات”.

ودعا “فيلق الرحمن” إلى اتخاذ الحياد “على الأقل”، في حال “لم يكونوا عونًا لنا في هذه المهمة، التي تصب في صالح أبناء الغوطة، بل أبناء سوريا أجمعها”.

كما تحدث “الجيش” عن إنهاء أكثر من 70% من حجم قوة “تحرير الشام”، لافتًا إلى أنها “تمت بدون خسائر تذكر من الجانبين”.

ورفض البيان موقف “فيلق الرحمن” الذي اتهمه بمؤازرة “تحرير الشام” ودعمها بالسلاح والعتاد في ما وصفه بأنه “اصطفاف واضح”، مؤكدًا استعداده “تقديم المزيد مما ترونه ضامنًا لحقوقكم وحافظًا لأمنكم وأمانكم”.

ويتبادل الطرفان الاتهامات منذ ثلاثة أيام، إذ يؤكد “جيش الإسلام” أنه حيّد كافة الفصائل مستهدفًا “تحرير الشام” فقط، رغم وقوع بعض الأخطاء بسبب رفض “الفيلق” التعاون.

بينما يقول “فيلق الرحمن” إنه مستهدف بشكل مباشر من قبل “الجيش”، وهذا ما يمكن أن يصعد التوتر بين الفصيلين، ويجر الغوطة إلى اقتتال جديد.

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