من سيتحمل تكاليف منظومة “ثاد” في كوريا الجنوبية ؟

كشفت مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة أكدت مجددا أنها ستتحمل تكاليف نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ .

مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية قال:” مستشار الأمن القومي الأميركي، إتش آر مكماستر، طمأن في مكالمة هاتفية نظيره الكوري الجنوبي كيم كوان-جين بأن الولايات المتحدة تعطي الأولوية في منطقة آسيا والمحيط الهادي لتحالفها مع كوريا الجنوبية”.

جاءت المكالمة بعد تجربة صاروخية أخرى أجرتها كوريا الشمالية يوم السبت وصفتها واشنطن وسيئول بالفاشلة لكنها أثارت إدانة دولية واسعة وقال ترامب حينئذ للصحفيين ردا على سؤال عن رسالته إلى كوريا الشمالية بعد أحدث تجربة صاروخية “ستعلمون قريبا” إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل عن ماهية الرد الأمريكي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب صرح قبل أيام بأنه على سيئول دفع مليار دولار كلفة المنظومة التي تستهدف حمايتها من كوريا الشمالية.

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