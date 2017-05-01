تعرفوا على إرهابي لندن صديق “الوحش الأبيض”

كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية، الاثنين، أن محمد خالد عمر علي (27 عاما) الذي اعتقلته السلطات البريطانية وبحوزته حقيبة مملوءة بالسكاكين في لندن، كان صديقا مقربا مع متشدد بريطاني قتل في أفريقيا.

الصحيفة أكدت أن علي، الذي حاول شن هجوم قرب مقر الحكومة في في ويستمنستر الخميس الماضي، سافر إلى غزة في قافلة خيرية مع توماس إيفانز، المعروف باسم “الوحش الأبيض”.

وأظهرت صور أن الشخصين كانا في بداية العشرينات من عمرهما، عندما كانا ضمن طاقم لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة في مهمة استمرت 7 أسابيع، وذلك عام 2010.

وقتل إيفانز في كينيا في عام 2015 في سن الخامسة والعشرين، بينما كان يقاتل في صفوف “حركة الشباب” التي تتخذ من الصومال مقرا لها.

وقالت سالي والدة إيفانز، إنها تعتقد أن هذه الرحلة، التي علق خلالها لفترة من الزمن في ليبيا، أثرت على أفكاره بشكل كبير، بسبب المشاهد التي رآها، وهو ما يرجح تشدده أكثر.

وكشفت تقارير أمنية سابقة أن أرملة “الوحش الأبيض” سامانثا لوثويت، المرأة المطلوبة رقم واحد في العالم، شاركت معه في أعمال عنف أدت إلى مقتل 70 شخصا.

وتواصل الشرطة البريطانية التحقيق مع علي، للاشتباه في تخطيطه بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب، وحيازة أسلحة هجومية، بعد أن احتجزته الشرطة فى وايتهول الخميس الماضي.

وضبطت الشرطة ما لا يقل عن ثلاث سكاكين كان علي يحملها في حقيبة بعد إيقافه على زاوية ساحة البرلمان وشارع البرلمان ضمن حملة أمنية استباقية.

وكان علي، وهو مواطن يحمل الجنسية البريطانية، يعيش في توتنهام شمالي لندن، وكان يخضع للمراقبة ضمن برنامج استخباراتي لمكافحة الإرهاب. ويقال إنه قضى عدة سنوات في أفغانستان قبل أن يعود إلى البلاد مجددا.

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