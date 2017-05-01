تونس.. رئيس الحكومة يقيل وزيري التربية والمالية

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن إجراء تعديل وزاري جزئي تم بموجبه إعفاء وزير التربية ناجي جلول وتعيين سليم خلبوس وزيراً للتربية بالنيابة.

وتأتي إقالة وزير التربية على خلفية صراعه المستمر منذ أشهر مع نقابة التعليم التابعة لاتحاد التونسي للشغل، التي تطالب بإقالته منذ فترة.

وتزامن الاعلان عن إقالة وزير التربية ناجي جلول مع بث برنامج تلفزيوني كان الوزير ضيفاً فيه، أكّد خلاله أنه يحظى بثقة كبيرة من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقيادة الحزبين الشريكين في الحكومة نداء تونس وحركة النهضة.

وأقال الشاهد وزيرة المالية لمياء الزريبي من مهامهما، وعين خلفاً لها فاضل عبد الكافي وزيراً للمالية.

وتأتي إقالة وزيرة المالية على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي كشفت فيها رفض صندوق النقد الدولي تسليم شطر من قرض طلبته تونس، بسبب عدم وفاء الحكومة التونسية بالتزامها إرساء قواعد للشفافية في إدارة المال العام.

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