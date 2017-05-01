للمرة الثالثة.. تفاصيل زواج هيفاء !

مرّت الفنانة هيفاء وهبي بالعديد من الأزمات حتى كادت تخرج من السباق الرمضاني بصورة مؤكدة خاصةً بعد تأجيل مسلسلها “ساعات الخطر” ولكنها فجأة تعاقدت مع المنتج ممدوح شاهين لتقدّم مسلسلها الجديد “الحرباية” الذي يعني قدرة الإنسان على التحوّل والتأقلم مع كافة الظروف.

يقول أكرم مصطفى مؤلف العمل في تصريحات خاصة لنواعم، إن المسلسل يضيء على الحرباية التي تتلوّن لكن هيفاء وهبي لن تكون هي الحرباية بل “عسلية” لكن باقي الشخصيات تتلوّن حسب الظرف والموقف. وأضاف أن هيفاء تمرّ بأربعة تطوّرات ومراحل في حياتها فتكون البداية في المنطقة الشعبية حيث تعيش مع شقيقتها الكبرى فنون، والمرحلة الثانية هي الهروب، التي تتعرف فيها إلى العديد من الشخصيات ثم الحياة في الصعيد، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي زواجها الأخير مشيراً إلى أن هيفاء تتزوّج ثلاث مرّات في العمل.

وعن البرومو الذي أثار الجدل بأن هيفاء تتعرّض للاغتصاب، أوضح أن هذا الامر غير صحيح مشيراً إلى أن هيفاء فنانة مثيرة للجدل دائماً ويتم التركيز عليها وهو ما دفع البعض لإطلاق هذه الشائعة. وأكد أن البرومو لا يحتوي على أيّ مشهد اغتصاب وكذلك ليس في العمل أيّ مشهد اغتصاب إطلاقاً، وأشار إلى أن هيفاء تظهر في البرومو وهي ترقص ولكنها لن تكون راقصة بل إن الرقصة لزوجها أثناء رحلة هروب.

وعن ظهور هيفاء أكثر من مرة بشخصية فتاة شعبية يقول إن هيفاء فاقت توقعاته لأنها فنانة محترفة وتهتم بكل التفاصيل كما تقدّم في العمل أكثر من نمط، فلن تكون فتاة شعبية فقط مضيفاً أنها تبحث دائماً عن فكرة عمل جديدة لتكون متميزة.

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