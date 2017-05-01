مسؤولو لبنان يعايدون العامل اللبناني عبر “تويتر”

تحول موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمنبر حيا من خلاله المسؤولون اللبنانيون العمال في عيدهم الذي يصادف اليوم الاثنين 1 أيار.

الرئيس نجيب ميقاتي غرد فقال: “يا عمال لبنان احيي جهودكم ومثابرتكم وكفاحكم آملا في أن تحمل الايام المقبلة الصحة والخير والبحبوحة وراحة البال لكم ولعيالكم. كل عيد وانتم بخير”.

بدوره النائب هادي حبيش قال عبر صفحته الشخصية في تويتر: “أتوجه بالشكر في هذه المناسبة إلى كل من يجتهد، يضحي، ويسهر لمصلحة الوطن والمواطنين. وفي طليعتهم الجيش، قوى الأمن، والأجهزة الأمنية”.

بينما خص رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض المعايدة بالمرأة العاملة فقال: “لمناسبة عيد العمال التحية للمرأة العاملة، للأم التي ربت الأجيال، للطبيبة والمدرسة ومدبرة المنزل، للعسكريات وللممرضات ولكل إمرأة عاملة الف تحية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

