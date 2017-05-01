بزيارة سرية.. مدير المخابرات الأميركية في سيئول

وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية مايك بومبيو إلى كوريا الجنوبية في زيارة غير معلنة، وفقا لمصادر في الحكومة الكورية الجنوبية.

ووصل بومبيو إلى سيئول السبت 29 أبريل الماضي، وأجرى سلسلة من اللقاءات مع رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية لي بيونغ وكبار المسؤولين من المكتب الرئاسي.

ورجح خبراء أن يكون المسؤول الأميركي قد ناقش أثناء زيارته مع المسؤولين في كوريا الجنوبية الاستفزازات الجديدة لكوريا الشمالية والمخاوف من تجربة نووية، وتقييمات البلدين بشأن القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وبهذا، يكون جميع كبار المسؤولين في الدبلوماسية والأمن في الإدارة الأميركية قد زاروا كوريا الجنوبية منذ بدء عمل الإدارة الأميركية الجديدة في يناير الماضي، حيث زار وزيرا الدفاع جيمس ماتيس والخارجية ريكس تريلسون سيئول في فبراير ومارس على التوالي، وأيضا قام نائب الرئيس الأميركي بزيارة لها في أبريل الماضي.

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