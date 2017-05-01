مصادر: النصرة إلى خارج سوريا والمعتدلين إلى طاولة أستانا

أربعة أيام من المواجهات العنيفة شهدتها غوطة دمشق الشرقية، المواجهات التي أشعل فتيلها جيش الإسلام ماتزال تستعر وبقوة حيث من المتوقع أن يطرد جبهة النصرة نهائياً من الغوطة قبل مفاوضات أستانا القادمة.

مصادر مطلعة أكدت للحدث نيوز أن ما يجري في الغوطة ربما يكون ثمرة تعاون غير معلنة بين موسكو وواشنطن، واستندت المصادر في تحليلها السابق على تصريح روسيا قبل يومين حول استعدادها للتعاون مع واشنطن، وأكدت المصادر أن قرار طرد النصرة من الغوطة كان بأمر من الغرب، ورجحت ذات المصادر أن يمتد قرار طرد النصرة ليشمل كل سوريا تزامناً مع مفاوضات أستانا القادمة التي يجب أن يجلس على طاولتها الدولة السورية مع “المعارضة المعتدلة” من وجهة نظر الدول الغربية.

على الصعيد الميداني في الغوطة الشرقية سيطرت تحرير الشام أو النصرة سابقاً على بلدتي “جسرين وحزة” في الغوطة الشرقية لدمشق بعد اشتباكات مع مسلحي “جيش الإسلام”، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة في مناطق “الأشعري – الأفتريس – المحمدية – عربين”.

هذا وذكرت مصادر اعلامية أن “جيش الإسلام” سيطر على بلدتي “أفتريس والأشعري” بشكل كامل بعد اشتباكات مع فيلق الرحمن، وتم استخدام دبابات وأسلحة ثقيلة خلال الاشتباكات.

وكانت هيئة تحرير الشام” وجهت اتهاماً لجيش الإسلام بـ”الغدر” وتصفية أسراها، واقتحام البيوت في الغوطة الشرقية دون مراعاة للأعراض والنساء، وهددته بالمعاقبة والمحاسبة على ذلك.

وكان “جيش الإسلام” شن يوم الجمعة الماضي هجوماً على مواقع “هيئة تحرير الشام” في الغوطة الشرقية، وذلك بعيد توجيه عضو المكتب السياسي في جيش الإسلام “أبو عمار دلوان” اتهاماً مباشراً إلى “الهيئة باختطاف رتل مؤازرة بالكامل يعود لجيش الإسلام كان متوجهاً من الغوطة الشرقية إلى حي القابون شرقي دمشق، لاقتحام المنطقة.

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