واشنطن تكشف عدد الضحايا المدنيين بغارات “التحالف”

كشف الجيش الأميركي أن ما لا يقل عن 352 مدنيا قتلوا في ضربات قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا منذ بدء عمليات التحالف في 2014.

قوة المهام المشتركة وفي تقييمها الشهري للقتلى المدنيين لعمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم الإرهابي، في بيان، يوم الأحد، قالت إنها لا تزال تعكف على تقييم 42 تقريرا عن سقوط قتلى مدنيين.

وأوضحت أن 45 مدنيا قتلوا في الفترة بين نوفمبر 2016 ومارس 2017. وذكرت أن 80 قتيلا مدنيا سقطوا في الفترة من أغسطس 2014 إلى الآن، ولم يتم الإعلان عنهم من قبل. وشمل التقرير 26 قتيلا في ثلاث ضربات منفصلة في مارس.

وشملت الأرقام التي صدرت يوم الأحد 14 مدنيا قتلوا في مارس في ضربة أدت إلى انفجار ثانوي فضلا عن عشرة مدنيين قتلوا في ضربة على أحد مقرات داعش في نفس الشهر.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان “نأسف للخسائر غير المتعمدة لأرواح المدنيين… ونعبر عن خالص تعاطفنا مع العائلات والمتضررين الآخرين من هذه الضربات”.

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