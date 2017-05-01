مجهولون يغتالون مسؤول المصالحة في برزة بدمشق

ذكرت تنسيقيات المسلحين أن مجهولون أقدموا على اغتيال الشيخ محمد حمزة المظلوم (أبو مالك)، عضو لجنة المصالحة في حي برزة الدمشقي يوم أمس الاثنين 30-4-2017.

وبحسب التنسيقيات فإن المظلوم تعرّض لإطلاق نار أمام مدرسة “عدنان المدني” في حي برزة، أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر.

موقع زمان الوصل المعارض قال نقلاً عن مصدر إعلامي في برزة إن الشيخ المظلوم له حظوة كبيرة عند أهالي برزة، وكان له دور بارز في إنجاح الهدنة مع الجيش السوري في الحي الدمشقي.

وكانت لجنة برزة توصلت إلى اتفاق هدنة مع الجيش السوري، منذ مطلع عام 2014.

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