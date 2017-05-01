النصرة: أحرار الشام تواطأت ضدنا

استعادت “هيئة تحرير الشام” أو النصرة سابقاً بعض المواقع التي خسرتها لصالح “جيش الإسلام”، خلال الهجوم الذي شنه جيش الاسلام عليها في الغوطة الشرقية بينما تستمر المواجهات منذ 4 أيام.

وفي الوقت الذي تتبادل فيه تلك الميليشيات الاتهامات بالمسؤولية عن الاقتتال الداخلي في الغوطة، تستمر المعارك الدامية التي قتل خلالها عشرات المقاتلين وبعض المدنيين، وأصيب آخرون.

وقال موقع عنب بلدي المعارض نقلاً عن المدعو عماد الدين مجاهد، مدير العلاقات الإعلامية في “الهيئة”، إن عناصرها استعادوا السيطرة على حزّة وجسرين بشكل كامل وأجزاءً من المحمدية، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة في عربين والأشعري والأفتريس.

وكان “الجيش” تحدث أمس عن إنهاء أكثر من 70% من حجم قوة “تحرير الشام” في الغوطة، لافتًا إلى أنها “تمت بدون خسائر تذكر من الجانبين”.

مجاهد أكد، أن “تحرير الشام ترتب صفوفها واستعادت زمام المبادرة”، بعد تهديد بمحاسبة وعقاب “جيش الإسلام” على ما نفذه بحق مقاتليها.

وتحدث مجاهد عن وقوف مجموعات من “أحرار الشام” على الحياد، “بينما تواطأ بعضهم مع جيش الإسلام، وأعانهم على غدرهم، إذ خرجت مجموعات الجيش من مقرات الأحرار، وحاصرت مقرات الهيئة” بحسب تعبيره.إلا أن الناطق باسم الحركة، محمد أبو زيد، نفى أي تحرك من عناصرها ضد “الهيئة” في الغوطة، مشيرًا “الحركة هي الوحيدة التي تحاول التهدئة وإيقاف المعارك بأي شكل”.

ومع استمرار الاشتباكات يرى مراقبون أن الغوطة تتجه نحو التصعيد العسكري، الذي يتمثل بإصرار “جيش الإسلام” على اجتثاث “الهيئة”، في حين تتحرك الأخيرة لاستعادة خسائرها، فضلًا عن المواجهات بين “الجيش” و”فيلق الرحمن”.