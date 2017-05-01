تصريحات صادمة من ترامب عن زعيم كوريا الشمالية

مدح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك في إطار إبدائه تعاطفه على ما يبدو مع شاب استولى على السلطة بشكل غير متوقع وسط خصوم شرسين وفي سن مبكرة من عمره.

ترامب وفي مقابلة مع مع سي بي أس نيوز بمناسبة 100 يوم في منصبه قال: “الناس يقولون إنه عاقل؟ ليس لدي أي فكرة. أستطيع أن أقول لكم إنه كان شابا في السادشة والعشرين أو السابعة والعشرين من عمره عندما تولى السلطة خلفا لوالده من والده”.

وأضاف: “إنه محاط بعدد كبير من الجنرالات والمسؤولين الكبار. إنه يتعامل مع قضايا صعبة للغاية، لكنه كان قادرا على تولي السلطة في سن مبكرة جدا”.

ومضى ترامب يقول: “إن الكثيرين ممن كانوا حوله حاولوا إبعاده عن السلطة، سواء أكان عمه أو أي شخص آخر، إلا أنه كان قادرا على القيادة. من الواضح أنه شخص ذكي جدا”.

وأثارت تصريحات ترامب موجة من التكهنات بشأن رغبته إيجاد أرضية مشتركة مع خصمه، وفتح قنوات دبلوماسية مع الزعيم الكوري الشمالي الذي “وجد نفسه في وضع صعب للغاية في سن مبكرة”.

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