الجيش السوري يتقدم بريف حمص الشرقي

تمكنت وحدات من الجيش السوري من استعادة السيطرة على عدد من القرى والتلال والنقاط الاستراتيجية وآبار النفط بريف حمص الشرقي وتحريرها من المسلحين وتنظيم داعش.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري أن “الجيش تمكن من استعادة السيطرة على قرى رجم القصر والرجم العالي ورجم درغام والسيطرة على تلال المدراجة والإعلام الغربية والتركس ومحطة اتصالات شاعر ومعمل شاعر وقارة الباك وجبل ثنيات الرز وآبار النفط والغاز 103، 108، 110، 112 ووصل إلى مسافة قريبة من البئر الأساسي لحقل الشاعر 105”.

وأشار المصدر العسكري إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من ارهابيي تنظيم داعش وتدمير العديد من آلياتهم وعتادهم.

هذا وذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش تقدم على جبهة ريف المخرم الشرقي وبسط سيطرته على تلة الإعلام المشرفة على بلدة أم الصهريج، قبل أن يذكر الإعلام الحربي المركزي سيطرة الجيش على قريتي التدمرية، جباب حمد.

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