هذا ما تتمناه الخارجية الإيرانية للسفارة السعودية

أكد المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أنّ موضوع السفارة السعودية مازال يتم بحثه لدى السلطات الايرانية، داعيًا لمحاسبة من أقدم على الهجوم الذي أدّى إلى خسائر سياسية واقتصادية.

قاسمي وفي مؤتمر الصحافي الشهري، اليوم قال “موضوع السفارة السعودية مازال يتم بحثه في وزارة الخارجية الايرانية، في حال غيرت السعودية من سلوكها يمكن التقدم نحو الأمام في ملف العلاقات الثنائية”.

وأضاف المتحدّث: “أتمنى أن ينتهي ملف الهجوم على السفارة السعودية وأن يحاسب من أقدم على هذا الفعل فالهجوم على السفارة أدّى لخسارة على المستوى السياسي والاقتصادي”.

إلى ذلك، وجه المرشح لانتخابات الرئاسة في إيران، إسحاق جهانغيري، اتهامات لأنصار ما أسماهم بالمرشحين الأصوليين، بمسؤولية مهاجمة السفارة السعودية، الذي حدث العام الماضي.واتهم جهانغيري، أنصار المرشحين الأصوليين، إبراهيم رئيسي، ومحمد باقر قاليباف، بالمشاركة في الهجوم على السفارة السعودية.

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