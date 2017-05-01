بعد 3 سنين من السيطرة.. مدينة الطبقة خالية من رجس “داعش”

1 مايو, 2017 - 1:42 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
بعد 3 سنين من السيطرة.. مدينة الطبقة خالية من رجس “داعش”

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية”، اليوم الإثنين، عن استعادت مدينة الطبقة بمحافظة الرقة السورية بالكامل من يد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت القوات في بيان، “تمكن مقاتلونا خلال ساعات صباح اليوم، من الانتهاء من تحرير الطبقة القديمة بشكل كامل، والبدء بعملية التمشيط”.

ولفت البيان إلى أن “بعض أصوات إطلاق النار المتفرقة لا تزال مستمرة على أطراف المدينة نتيجة التمشيط”.

وكانت قسد قد أعلنت يوم أمس عن سيطرتها على مدينة الطبقة بنسبة 80%، يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي قد سيطر على مدينة الطبقة في محافظة الرقة بداية عام 2014.

المصدر: رصد الحدث نيوز
1 مايو, 2017

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