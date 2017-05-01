فصائل الغوطة تتناحر.. والجيش السوري يتقدم في القابون

تمكن الجيش السوري في إحراز تقدم كبير في حي القابون الدمشقي، بينما ينشغل كل من جبهة النصرة وجيش الاسلام وفيلق الرحمن بمواصلة الاقتتال الداخلي فيما بينهم بغوطة دمشق الشرقية.

حيث ثبت الجيش السوري نقاط جديدة بمحيط جامع الهداية بحي القابون واقتحم عدد من كتل الأبنية إثر هجوم موسع شنه على المجموعات المسلحة، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد كبير من المسلحين من خلال الاستهدافات التمهيدية والاشتباكات المباشرة.

وكان الجيش قد أحرز تقدماً يوم أمس في حي البعلة جنوب شرق محطة الكهرباء في القابون وصولاً إلى جامع التقوى بجبهة عرضها 600 متر و عمق 200 متر بعد خوضه اشتباكات عنيفة مع الميليشيات المسلحة في المنطقة.

وبالنسبة للإقتتال بين الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية فقد أفادت المصادر عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين تنظيم “فيلق الرحمن” و “جبهة النصرة” من جهة وتنظيم ” جيش الإسلام” من جهة آخرى في المزارع بمحيط حوش الأشعري ويستخدم الطرفان مجنزرات ثقيلة في المعارك، كما هز انفجار عنيف مدن وبلدات القطاع الأوسط يعتقد انه ناجم عن تفجير سيارة مفخخة بمحيط بلدة حمورية جراء القتال الحاصل بين فصائل الغوطة.

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