مناورات عسكرية “تركية أذربيجانية” ما الهدف منها ؟

ذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان اليوم ببدء مناورات عسكرية تركية – أذربيجانية مشتركة داخل الأراضي الأذربيجانية ستدوم 5 أيام .

الوزارة أوضحت أنه سيتم استخدام الوحدات البرية والمدرعات والمدفعية والهاونات والمروحيات، وأنظمة دفاع جوي بمختلف أنواعها الصاروخية والمدفعية خلال المناورات العسكرية المذكورة.

وذكرت الوزارة أن الفعالية تجري ضمن إطار التعاون العسكري بين الدولتين وتهدف إلى تطوير التنسيق بين القوات المسلحة ومن أجل تبادل التجارب والخبرات العسكرية وستنفذ خلالها عمليات رمي وقصف بالذخيرة الحية.

وعلم في وقت سابق أن مناورات عسكرية مشتركة ستجري في 4-14 يونيو بمشاركة جورجيا وتركيا وأذربيجان. وذكرت وزارة الدفاع الجورجية أن هذه المناورات الثلاثية ستنفذ للمرة الثالثة – في المرتين السابقتين في تركيا أما في المرة الثالثة فستجري في جورجيا. وتهدف هذه المناورات إلى رفع وتعزيز التعاون بين وحدات القوات الخاصة في باكو وتبليسي وأنقرة.

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