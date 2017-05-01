بماذا وصت لوبان منافسها ماكرون..

شنت ماري لوبان، مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية، شنت هجومًا عنيفًا في تصريحات لها ضد منافسها المستقل إيمانويل ماكرون، حيث تحدته أن يسمي رئيسًا للوزراء سيعينه في حال فوزه.

ماري لوبان وفي تصريحاتها اليوم قالت: “أتحدّى إيمانويل ماكرون أن يسمي رئيسًا للوزراء، فهو لا يجرؤ على ذلك لكي لا يثير غضب البعض ولكي لا يخسر الأصوات”.

ووصفت لوبان في تصريحاتها ماكرون بأنه “عدو للديموقراطية”، قائلة: “إن المنظومة السياسية تريد أن تفرض عليكم مرشحها، وفرنسوا هولاند يريد أن يفرض عليكم ماكرون”.

وأكدت لوبان أنها ستكون رئيسة لكل الفرنسيين، في تهدئة واضح للمخاوف التي أثيرت حولها من إقصاء بعض الأقليات والفئات في المجتمع الفرنسي، واختتمت حديثها بتسمية نيكولا دوبون آنيون كرئيسا للوزراء حال فوزها برئاسة الجمهورية.

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