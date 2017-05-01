تايوان.. انطلاق مناورات عسكرية ضخمة

انطلقت في جزيرة تايوان اليوم مناورات عسكرية واسعة النطاق تحت اسم “Hanguan” .

محطة الإذاعة التايوانية أكدت أن مناورات “Hanguan” تجري منذ عام 1984 وهي تشمل تدريبات في البر والبحر والجو وستشارك فيها الطائرات والسفن الحربية. وستستمر المناورات المذكورة في هذا العام مدة 10 أيام وستقسم بشكل تقليدي إلى مرحلتين.

وتشمل المرحلة الأولى، محاكاة كمبيوترية لهجوم محتمل من جانب الصين القارية والرد العسكري التايواني عليه وستستمر المرحلة من 1 إلى 5 مايو ضمنا.

أما المرحلة الثانية فتشمل تدريبات واقعية حقيقية في الظروف الميدانية في الفترة من 22-26 مايو.

يذكر أن العلاقات انقطعت بين حكومة الصين المركزية وجزيرة تايوان بعد استيلاء الشيوعيين على السلطة في البلاد عام 1949 .

وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي عادت العلاقات العملية والاتصالات غير الرسمية بين الجانبين وبدءا منذ التسعينيات اتصالات ثنائية عبر منظمات غير حكومية – رابطة بكين لتطوير العلاقات عبر المضائق وصندوق تايبيه للمبادلات عبر المضائق.

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