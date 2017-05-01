نجوى كرم تتحدى الدنيا في أغنيتها الجديدة وسلاحها الحب!

طرحت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، أحدث أغنياتها على قناتها الرسمية على اليوتيوب صباح اليوم، وهي بعنوان “الدّنيي تحدّيت” من كلمات الشاعر منير بوعساف، وألحان وسام الأمير، وتوزيع طوني سابا الذي تمّت عملية تنفيذ الاغنية في الأستديو الخاص به.

والأغنية حملت أجواء التسعينات التي عُرفت بها شمس الغنية نجوى كرم، كما أنها تشبه شخصيتها بكبريائها وعنفوانها إلى حدٍّ بعيد.

وتحقق الأغنية منذ لحظة صدورها صباح اليوم، على قناة نجوى كرم الرسمية على اليوتيوب، أصداء رائعة ونسبة مشاهدة عالية في تزايد مستمر، حيث تجاوزت 80 ألف مشاهدة خلال 8 ساعات فقط.

نجوى نيوز

يمكنكم الإستماع إلى الأغنية عبر الرابط التالي:



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