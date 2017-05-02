بالتفصيل..هذا ما سيتطرّق إليه السيد نصرالله

قالت مصادر متابعة أن “السيد حسن نصرالله سيتطرق تفصيليا إلى ملف قانون الانتخاب، ومن المتوقع أن يعيد التأكيد على تمسك الحزب بالنسبية الكاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات في الدوائر”، مضيفة: “سيتناول الأمين العام العلاقة مع التيار الوطني الحر، وسيحسم الجدل القائم حول التباين بين الحزبين، وسيؤكد عمق ومتانة العلاقة بينهما، بغض النظر عن الخلافات حول قانون الانتخاب”.

ولم تستبعد المصادر أن “يأخذ نصرالله موقفا سياسيا يقود ملف الانتخابات إلى وجهة مختلفة بحيث يخفف الضغط بين الأفرقاء قبل جلسة 15 أيار”.

الجريدة الكويتية