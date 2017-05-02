مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين.. متى ؟

كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن الرئيس، دونالد ترامب، يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم .

ورجح المسؤول الذي نقلت عنه وكالة “رويترز” دون أن تذكر اسمه، أن يبحث الرئيسان الأزمة السورية.

ولم يجر الكشف عن المواضيع التي سيتناولها ترامب وبوتين في المكالمة رسميا.

وحسب المسؤول، من المقرر أن تجري المكالمة الساعة 12:30 ظهرا حسب توقيت واشنطن (19:30 بتوقيت موسكو).

يذكر أن هذه ستكون المكالمة الهاتفية الثالثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي منذ تولي ترامب منصب الرئاسة، وقد جرت المكالمة الأولى في نهاية شهر كانون الثاني الماضي والثانية في بداية أبريل/نيسان، حين قدم ترامب للرئيس الروسي التعازي بضحايا التفجير الإرهابي في مترو سان بطرسبورغ.

وكان الكرملين قد نفى الشهر الماضي وجود خطط لإجراء اتصال هاتفي أو لقاء قريب بين الرئيسين.

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