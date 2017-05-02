بالفيديو: هل انتحر السوري الشهير بمقولة “أختي كانت تطلع الساعة 3 بالليل”؟

تداول نشطاء موالون للدولة السورية عبر صفحاتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبراً عن انتحار السوري صاحب العبارة الشهيرة “أنا أختي كانت تطلع الساعة 3 بالليل”.

السوري صاحب العبارة الشهيرة السابقة قالها بلقاء تلفزيوني في إحدى المسيرات المؤيدة للدولة السورية مع بداية الأزمة، وأصبحت فيما بعد محل تندر لكافة السوريون المؤيدون والمعارضون.

https://www.youtube.com/watch?v=RKNAquOSlIE

واليوم أطلق بعض النشطاء السوريون إشاعة عن انتحاره، لكن الشاب سرعان ما كذبها عبر فيديو نشره على موقع فيسبوك وحقق انتشاراً واسعاً، لكن بالتأكيد ليس مثل الفيديو الأول الذي قال به عبارته الشهيرة.

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