تفعيل منظومة “ثاد” في كوريا الجنوبية

كشف المتحدث باسم القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، العقيد روب مانينغ، لوكالة “سبوتنيك” أنه تم وضع منظومة “ثاد” الأميركية للدفاع الصاروخي قيد التشغيل.

وقال مانينغ أن المنظومة مستعدة لاعتراض صواريخ في حال إطلاقها من جانب بيونغ يانغ.

وتابع مانينغ: “القوات الأميركية في كوريا تؤكد وضع منظومة “ثاد” قيد التشغيل وقدرتها على اعتراض صواريخ من كوريا الشمالية وحماية الجمهورية الكورية”.

هذا، وكانت الصين عارضت نشر هذا النظام وقررت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية نشره بعد التجارب الصاورخية التي قامت بها كوريا الشمالية.

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