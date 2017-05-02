الفضائح الجنسية تجتاح الجيش الأميركي

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الجيش تلقى عددا قياسيا من البلاغات عن اعتداءات جنسية العام الماضي، واصفة ذلك بأنه مؤشر على ثقة العسكريين في المنظومة.

وخضعت الاعتداءات الجنسية وحوادث التحرش في الجيش الأميريكي للتدقيق، بعد الكشف عن فضيحة شملت تورط بعض أفراد مشاة البحرية في نشر صور لنساء عاريات من الجيش على الإنترنت. وقال الجيش الأمريكي إنه فتح تحقيقا وندد مشرعون كبار في الكونغرس بالانتهاكات.

ونقلت رويترز عن التقرير السنوي للجيش الأميركي إن العسكريين أبلغوا عن 6172 حالة اعتداء جنسي، في 2016 مقابل 6082 حالة العام الماضي.

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