ماذا فعل الجيش السوري بـ “داعش” في مطار دير الزور؟

وأفادت مصادر إعلامية سورية رسمية بأن وحدة من الجيش أسقطت طائرة استطلاع لإرهابيي “داعش” قرب الساتر الشرقي لمطار دير الزور، ودمرت جرافة كانت تقوم بأعمال التحصين في منطقة المكبات جنوب المدينة.

وفي الجهة الجنوبية من المدينة، ذكرت المصادر أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة المقابر، أسفرت عن إيقاع عدد منهم بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر، ومن بين القتلى الإرهابي أحمد الجنين أحد قياديي التنظيم التكفيري.

ولفتت المصادر إلى أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مكثفة على تحصينات ومحاور تحرك إرهابيي التنظيم في جبل الثردة ووادي الثردة ومفرق الثردة وحي العرفي ومعامل البلوك، وحققت إصابات مباشرة في صفوف إرهابيي التنظيم وكبدتهم خسائر بالعتاد.

وقضت وحدات من الجيش، أمس، على 12 إرهابيا من تنظيم “داعش”، ودمرت لهم عربة مزودة برشاش عند السرير النهري، وقضت على 7 إرهابيين في محيط منطقة البانوراما على الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة، ودمرت لهم عربة مزودة برشاش و3 دشم محصنة، في حين فجرت نفقا للتنظيم بطول 50 مترا في حي الصناعة وقضت على جميع الإرهابيين بداخله.

وبينت المصادر نقلا عن مصادر محلية أن عددا من أهالي مدينة البوكمال بريف المحافظة الشرقي قرب الحدود الدولية مع العراق هاجموا، أمس، مقر عناصر ما يسمى جهاز الحسبة لتنظيم “داعش” في المدينة وأحرقوا لهم سيارتين، لافتا إلى أن عناصر التنظيم قاموا بحملة اعتقالات بين الأهالي على خلفية الحادثة.

ويرتكب تنظيم “داعش” الإرهابي أفظع الجرائم الوحشية بحق الأهالي في دير الزور، حيث يقوم بصلب الناس وفصل رؤوسهم عن أجسادهم بتهمة “الردة” أو قتال التنظيم، ويجبر الأهالي في المدن والقرى على دفع مبالغ مالية لما يسميه جهاز الحسبة، إلى جانب بيع النفط المسروق لتمويل التنظيم واستقدام المتطرفين من أصقاع العالم إلى صفوفه.