بريطانيا لن تعتمد على واشنطن في السياسية الخارجية

أوصت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس اللوردات البريطاني، بوضع إستراتيجية جديدة للسياسة الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط غير مرتبطة تماما بالسياسة الأميركية في المنطقة، بخلاف سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تسعى لندن للتحالف مع إيران ووقف بيع سلاح للسعودية.

ولفت تقرير اللجنة التي تضم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع سابق، إلى أن الموقف البريطاني من الأزمة في سوريا أصبح “مضطربا وعشوائيا”، مطالبا وزير الخارجية بوريس جونسون ووزارته بصياغة استراتيجية جديدة لا تتبع الخط الأميركي.

وخلص التقرير إلى أن بريطانيا لا يمكنها الاعتماد على زعامة الولايات المتحدة بشأن السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط، وأن عليها العمل مع أوروبا لضمان الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران، الذي تصفه إدارة ترامب بـ”السيئ”.

وقال رئيس اللجنة ديفيد هويل: “لم نعد نستطيع تصور أن تحدد أميركا المسار لعلاقة الغرب مع الشرق الأوسط”.

وعرض التقرير إلى أن الأوضاع في المنطقة تغيرت، وبالتالي على السياسة الخارجية أن تتكيف مع تلك التغيرات وتتخلى عن اعتماد الأساليب القديمة موصيا بتعزيز العلاقات والتحالفات مع إيران ودول الخليج.

ومن بين توصيات التقرير بشأن تعزيز العلاقات مع طهران الإشارة إلى أن “بريطانيا يجب أن تعمل مع شركائها الأوروبيين بشأن خطوات لتخفيف القيود على أموال إقراض البنوك من أجل الاستثمار في إيران والمساعدة في تطوير علاقات تجارية جديدة”.

وطالب التقرير الحكومة بإعادة النظر في تصدير أسلحة للسعودية، وعدم الركون إلى التطمينات بأنها لا تستخدم بعيدا عن ضوابط السياسة البريطانية.

ووصف التقرير سياسة بريطانيا تجاه ما يسمى “الربيع العربي” بالتشوش، مشيرا إلى أن الحكومة دعمت “أنظمة شمولية”.

كذلك أوصى التقرير بالابتعاد عن السياسات الأميركية بشأن القضية الفلسطينية مشيرا إلى “اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين” لتأكيد التزامها بحل الدولتين، بعيد عن سياسات الإدارة الأميركية التي وصفها بأنها “تزعزع الاستقرار” في المنطقة.

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