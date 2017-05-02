المعارضة الفنزويلية تقتحم قاعدة جوية شرق كاراكاس

اقتحم متظاهرون من المعارضة الفنزويلية الاثنين قاعدة عسكرية في شرق العاصمة كاراكاس.

وكالة “فرانس برس”، أكدت أن الحادث حصل في قاعدة الجنرال فرانشيسكو دي ميرندا الجوية، حيث أقدم متظاهرون على إزالة جزء من السياج خلال مسيرة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

ودخلت مجموعات صغيرة من المتظاهرين إلى القاعدة، لكن قوات الأمن طردتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الخرطوش. وألقى المحتجون من جهتهم الحجارة وقنابل المولوتوف على الجنود.

في وقت سابق الاثنين، حاول معارضون عبثا الوصول إلى المحكمة العليا والمجلس الانتخابي الوطني اللذين يقعان وسط كراكاس التي كان آلاف من أنصار الحكومة محتشدين فيها خلال اليوم نفسه بمناسبة عيد العمال.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين مادورو والمعارضة بعد رفض الأخيرة للقرار الرئاسي بتشكيل جمعية تأسيسية تتولى إعادة النظر في الدستور وتغيير النظام السياسي في البلاد.

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