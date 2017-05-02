وفاة أسير فلسطيني نتيجة إهمال طبي بسجون الاحتلال

توفي الأسير الفلسطيني المحرر مازن محمد المغربي من قرية عبوين شمال رام الله في الضفة الغربية وذلك نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له وهو معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قال إن الأسير المحرر (45عاما) عانى من فشل كلوي استفحل نتيجة الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية، إذ لجأ إلى عمليات غسيل كلى بشكل مستمر.

وأوضح قراقع أن المغربي كان من المشاركين في خيمة الاعتصام في رام الله للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، على الرغم من مرضه وتدهور صحته في الآونة الأخيرة.

وتحرر الأسير المغربي قبل قرابة العامين من سجن النقب، وقد تعرض لإهمال طبي طوال فترة اعتقاله في السجون، وعدم حصوله على العلاج الطبي اللازم، حتى تفاقمت حالته الصحية وتوفي اليوم.

ويخوض أكثر من 1700 أسير فلسطيني منذ 17 نيسان الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم غير الإنسانية، وقدموا قائمة بمطالبهم الإنسانية العادلة فيما ترفض سلطة السجون منحهم إياها، رغم أن القانون الدولي يكفلها لهم، وأهمها زيارة الأقارب والسماح لهم بالحديث هاتفيا مع عائلاتهم.

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