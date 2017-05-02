مساعي لإخلاء أفغانستان من “داعش” هذا العام

تأمل مجموعة القوات الأميركية بأفغانستان في تطهير البلاد من أي وجود لتنظيم “داعش” بحلول نهاية العام الجاري.

الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان بيل سالفين قال إن هناك فرصة جيدة للقضاء على مقاتلي “داعش” في العام الجاري. وتابع أنه بعد اجتثاث التنظيم الإرهابي في معاقله الأخرى عبر العالم، لم تعد أفغانستان مكانا يتسنى للإرهابيين القدوم إليه لتدبير هجوم جديد.

وأضاف أن عدد “الدواعش” في أفغانستان كان يبلغ سابقا 2.5 ألف أو 3 آلاف شخص، لكن بفضل الخسائر التي لحقت بالتنظيم وحالات الهروب من صفوفه تراجع عدد المسلحين إلى 800 شخص فقط، حسب تقييمات واشنطن.

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