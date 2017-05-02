كيف أحبط “درع الوطن” هجوماً بشرياً لداعش بـ”25″ مقاتلاً

شن تنظيم “داعش” الإرهابي هجوماً عنيفاً على مواقع لقوات “درع الوطن” شمال شرق تدمر بريف حمص، حيث درات اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة.

مصادر ميدانية أكدت لـ “الحدث نيوز” أن الهجوم شنه تنظيم “داعش” عبر أكثر من 800 مسلح في محاولة لاسترجاع النقاط التي خسرها التنظيم قبل أيام، في حين تصدت القوة الخاصة في “درع الوطن” للهجوم بوقة لا تتجاوز عددها بخمسة وعشرين عنصراً، مؤكدة أن الاشتباكات تدور من مسافة قريبة لا تتجاوز عشرات الأمتار.

وأضاف المصادر أن القوة النارية في “درع الوطن”، وبعد استيعابها للهجوم استهدفت الخطوط الخلفية لداعش، لتبدأ بعدها على الفور العناصر الراجلة بشن هجوم معاكس بهدف قطع طريق الإمداد عن التنظيم الإرهابي، مبيناً أن الأخير يستميت في عملية الهجوم على اعتبار أن النقاط التي سيطرت عليها قوات “درع الوطن” تتمتع بموقع استراتيجي خاصة فيما يتعلق بالأنفاق والموغر الطبيعية والتي كان مسلحو “داعش” يستخدمونها للاختباء.

يذكر أن قوات “درع الوطن”، بدأت قبل أيام عملية عسكرية سميت بالهجومية على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في التلال من الجهة الشمالية الشرقية لمدينة تدمر، حيث دارت اشتباكات وصفت بالعنيفة أسفرت عن تقدم “درع الوطن”، والسيطرة على نقاط حاكمة واستراتيجية في المنطقة آنفة الذكر.

بقى أن نشير إلى أن قوات “درع الوطن” هي فصيل لبناني سوري ينشط على الحدود بين البلدين ويحظى بدعم روسي وسوري تحت قيادة الحاج محمد جعفر.

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