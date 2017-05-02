الحاج حسن: مصالح الناس على المحك

زار وفد من الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وعرض معه مشاكل القطاع عموماً، ولا سيما توقّف عملهم في الفترة الاخيرة نتيجة القرارات المتّخذة لوقف العمل في الكسارات وتداعياتها على مجابل الباطون الجاهز وعلى الحركة العمرانية وقطاع البناء بشكل خاص.

واكد الوزير الحاج حسن أن الملف المطروح شائك وكبير، ويحتاج الى معالجة علمية وغير انفعالية، خصوصاً أن المتضررين من توقيف العمل بالكسارات يمثّلون أكثر من جهة وهم المقاولون وأصحاب وسائقو الشاحنات، والمجابل، واصحاب الورش والمستثمرون، والمواطنون الذين اشتروا الشقق والأبنية.

ورأى أن الحل يبدأ بتنظيم المقالع والكسارات العاملة حالياً وفرض رسوم عالية على أصحابها، وتكليف شركات هندسية متخصصة بوضع دراسات علمية تنظيمية للرقابة والتنظيم واعادة تأهيل المقالع والكسارات.

واكد أن معالجة الموضوع لا يحتمل التأخير لأن مصالح الناس على المحك، و أنه سيتابع الموضوع مع وزير الداخلية وسائر المعنيين لوضع حلّ سريع للقضية.

المردة