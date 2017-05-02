هذا ما سيتم بحثه في قمة بوتين وميركل

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في مدينة سوتشي الساحلية جنوب روسيا، اليوم الثلاثاء، وهذه أول زيارة لميركل إلى روسيا منذ عامين.

وقال الكرملين إن الزعيمين سيبحثان حالة العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، بما في ذلك التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة والاقتصاد، إضافة إلى الثقافة والبعد الإنساني.

ومن المخطط أيضا أن تتطرق المباحثات إلى قضايا دولية محورية، منها مكافحة الإرهاب والوضع في الشرق الأوسط وكذلك سير تنفيذ اتفاقية مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية. كما سيتبادل بوتين وميركل الآراء بشأن الاستعدادات لقمة مجموعة العشرين المقررة في تموز المقبل في مدينة هامبورغ الألمانية.

بدوره، أشار شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في وقت سابق، إلى أن زيارة ميركل مخصصة للإعداد لقمة الـ20 ، غير أنها ستناقش أيضا قضايا سياسية أخرى، مثل الصراع في شرق أوكرانيا والحرب في سوريا.

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