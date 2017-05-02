ما نسبة الروس المؤيدين لإعادة انتخاب بوتين ؟

كشف استطلاع للرأي عن استعداد 83 % من الروس للتصويت للرئيس فلاديمير بوتين إذا ما ترشح لولاية جديدة العام المقبل فيما عبر 63 % منهم عن تأييدهم لإعادة ترشحه.

كما كشف الاستطلاع الذي نظمه مركز “ليفادا” للرأي العام، عن أن 22 % من الروس أعربوا عن ضرورة تخلي الرئيس بوتين عن الترشح وظهور شخصية جديدة تقود البلاد، فيما تردد 14 % ممن استطلعوا في البت فيما إذا كانوا يفضلون إعادة ترشح بوتين من عدمه.

وأوضح مركز “ليفادا” أن الاستطلاع شمل 1600 مواطن في 137 مدينة وبلدة وقرية على امتداد روسيا ممن بلغوا الـ18 من عمرهم، وأجري في الفترة بين الـ31 من مارس والـ3 من أبريل الماضيين.

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