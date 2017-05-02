فيلق الرحمن ينعيي أحد قياديه في الغوطة الشرقية

نعت ميليشيا “فيلق الرحمن” عبر حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي أحد قيادييها العسكريين الذي قتل خلال الاشتباكات بين الفصائل في الغوطة الشرقية.

وذكرت الميليشيا أن مدير مكتب ونائب قائد فيلق الرحمن المدعو أبو نجيب، قتل ضمن الهجوم الذي يستهدف مدينة زملكا من قبل جيش الاسلام.

وبحسب موقع عنب بلدي المعارض فإن المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن المدعو وائل علوان، قال إنه قتل غدرًا على يد قناصي جيش الإسلام مع استمرار اعتدائهم على مدينة زملكا، بينما قال ناشطون من داخل الغوطة، إن القيادي قتل قنصًا أثناء توجهه للتفاوض مع “جيش الإسلام”.

وتتبادل الفصائل الاتهامات بالمسؤولية عن الاقتتال الداخلي في الغوطة، في ظل معارك دامية قتل خلالها حوالي 100 عنصر من المقاتلين وبعض المدنيين، وأصيب آخرون.

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