“داعش” يشن هجوماً على نقطة عسكرية في الأنبار

استشهد 10 جنود عراقيين، الثلاثاء، جراء هجوم شنه مسلحو تنظيم “داعش” في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأوضحت مصادر إعلامية أن 6 جنود آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة الصكار بقضاء الرطبة، أقصى غربي المحافظة.

وأشارت إلى أن داعش استعان بسيارات مفخخة وانتحاريين للهجوم على المقر العسكري العراقي.

وكان “داعش” قد شن هجوما مماثلا في 24 من نيسان الماضي في محيط الرطبة، واستشهد فيه 10 جنود وأصيب آخرون.

وتقع الرطبة على بعد 390 كيلومترا غرب بغداد، وتعد آخر مدينة كبيرة قبل الحدود مع الأردن.

ورغم استعادة القوات العراقية لغالبية مناطق الأنبار في 2016 بما فيها الرطبة، فإن “داعش” لا يزال يسيطر على بعض الجيوب في المحافظة، ويشن انطلاقا منها هجمات متفرقة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

