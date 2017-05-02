رئيس وزراء فرنسا يحذر من لوبان !

حذر رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف من أن الاتحاد الأوروبي لن يتحمل فوز زعيمة “الجبهة الوطنية” مارين لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية.

كازنوف وفي افتتاحية “ليبراسيون” اليسارية، أكد أن الاتحاد الأوروبي “الذي أضعفه انسحاب بريطانيا منه، لن يتحمل صدمة جديدة بوصول حكومة تجاهر بمناهضة الاتحاد الأوروبي إلى السلطة في فرنسا”.

وحول خطوة المرشح اليساري جان لوك ميلينشون الخاسر في الجولة الأولى والذي رفض دعوة أنصاره البالغ عددهم 7 ملايين ناخب لضم أصواتهم إلى إيمانويل ماكرون، كتب كازنوف: “أود القول لجان لوك ميلينشون ومناصريه إنه لا يزال هناك متسع كاف من الوقت لاختيار الجمهورية”.

وترجح آخر استطلاعات الرأي فوز ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمعة في الـ7 من الشهر الجاري وأن يحصل على أصوات ما يتراوح بين 59 و61% من الناخبين.

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